Skoda Octavia, in rampa di lancio la quarta generazione

Dal 1996 a oggi Skoda ha venduto circa 6,5 milioni di Octavia, tra berline e station wagon , ed è quindi il modello più venduto del brand. Oggi si prepara alla quarta generazione e per consolidare le posizioni acquisite si presenta con tante novità, dal sistema di regolazione adattiva dellʼassetto DCC al climatizzatore a tre zone. Ma soprattutto, per la prima volta, ci sarà in gamma una versione ibrida elettrica plug-in .

Già lo stile però cattura molto gli sguardi, per quei pronunciati gruppi ottici a LED, sia anteriori che posteriori, e per i cerchi in lega fino a 19 pollici. La quarta generazione di Skoda Octavia è davvero una “grande” vettura, nel senso che supera gli standard del segmento C. Ora è più lunga di un paio di centimetri e arriva a 4,689 metri, ma la silhouette affusolata e dinamica la fa sembrare ancora più lunga. Da dietro la berlina sembra quasi una coupé. Sempre super capiente il bagagliaio, che sulla wagon aumenta di 30 litri la sua capacità arrivando a 640 litri, mentre la berlina si ferma a 600 litri (10 più di prima).

Molte novità si riscontrano anche allʼinterno. La quarta generazione di Octavia è la prima, in casa Skoda, a disporre dell’innovativa plancia su più livelli e di un volante a due razze di nuova concezione. Volante multifunzione, che permette di svolgere 14 diverse funzioni, tra cui l’attivazione del riscaldamento del volante e l’utilizzo del Travel Assist. Il display centrale da 10 pollici si caratterizza per lʼinnovativo potenziometro touch. Per la sicurezza, già incassate le 5 stelle EuroNCAP.

Come sempre molto ampia la gamma motori. Quelli tradizionali sono 6, tre benzina e tre diesel con potenze da 110 a 200 CV. Poi ci sono due versioni benzina mild hybrid e una versione G-Tec a metano da 130 CV, molto apprezzata in Italia. Infine, per la prima volta, ecco la Octavia iV, variante plug-in hybrid da 204 CV. Cambio a doppia frizione DSG e trazione integrale fanno parte degli equipaggiamenti disponibili per molte di queste motorizzazioni