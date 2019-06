Skoda Scala, la wagon che non ti aspetti

Nel 2018 Skoda ha venduto più di 1.250.000 autovetture nel mondo. La Octavia è stabilmente nella top ten dei modelli più venduti dʼEuropa e la gamma ‒ oggi composta di 9 modelli ‒ va dalle city car come Citigo (a proposito, presto arriverà la variante elettrica) ad ammiraglie come Superb e il grande Suv Kodiak . Sicura di sé, Skoda lancia adesso un modello inedito: Scala .

Si tratta di una originale wagon compatta di segmento C, che allarga la presenza della storica Casa boema in tutti i segmenti. Skoda Scala nasce sul formidabile pianale modulare della Volkswagen Golf, ha una carrozzeria a 5 porte che sfila per 4,36 metri di lunghezza ed è dunque molto spaziosa. Ha pure un grande bagagliaio: 467 litri in configurazione normale, 1.410 litri abbattendo la seconda fila. Molto folta anche la gamma motori, benzina e diesel da 95 a 150 CV, tutti turbo, e in autunno arriverà anche la versione ibrida a metano.