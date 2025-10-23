Sicurezza stradale, solo un italiano su tre mette la cintura dietro

Le differenze geografiche sono ampie e significative: l'uso costante delle cinture posteriori in auto è pari al 18% nel Sud contro il 54% nel Nord e quello del casco è pari al 93% nel Sud contro il 98% nel Nord. La sorveglianza indaga anche l'utilizzo di seggiolini e adattatori per il trasporto in auto di bambini. Il 17% delle persone che viaggia in auto con bambini ha riferito di avere difficoltà a far uso di questi dispositivi, di non utilizzarli o di non averne alcuno. Nelle Regioni meridionali questa quota raggiunge il 24%. Il non utilizzo, o l'utilizzo inadeguato dei seggiolini o adattatori è più frequente tra le persone in difficoltà economiche. Ma la situazione è in miglioramento: si è passati dal 24% del 2011 di non utilizzo o di utilizzo inadeguato al 17% del 2024.