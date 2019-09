Seat Tarraco PHEV, Tarraco FR e Cupra Tavascan

Al Salone di Francoforte 2019 Seat espone la Tarraco PHEV , versione plug-in hybrid del grande Suv, segnale tangibile del processo di elettrificazione della Casa spagnola. Ma prima dello spazioso 7 posti arriverà a inizio 2020 la Mii electric , city car interamente a zero emissioni che sarà commercializzata in 14 Paesi europei, Italia inclusa. Poi sarà la volta di el-Born , gradevole compatta 5 porte che ha fatto il suo esordio la scorsa primavera come prototipo, ma che presto diventerà un modello di serie. La febbre elettrica colpisce anche Cupra , il brand sportivo di Seat, e lo vediamo a Francoforte con la concept Tavascan .

Ma torniamo alla Tarraco ibrida, perché grazie al pacco batteria da 13 kWh assicura prestazioni ed efficienza. Lʼautonomia di marcia in modalità elettrica supera i 50 km, mentre se il motore elettrico lavora in sinergia con quello termico, allora le emissioni di CO2 salgono ma mai sopra i 50 g/km. La potenza totale di Tarraco PHEV è pari a 245 CV, frutto dei 150 CV del turbo benzina di derivazione Volkswagen e del propulsore elettrico da 116 CV. La velocità massima raggiunge i 217 km/h, mentre la coppia di 400 Nm permette al Suv ibrido spagnolo (ma costruito in Germania) di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi!