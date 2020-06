Seat Mò, la gamma Seat per la micromobilità urbana

Seat ha aperto a Barcellona la sua nuova Casa di rappresentanza . Non è fine a sé stessa, una mera sede prestigiosa nel cuore della capitale catalana, perché Casa Seat ha lʼambizione di guidare il costruttore in una nuova era. Nella quale non ci saranno più soltanto automobili ma anche scooter e mezzi alternativi per la mobilità del Terzo Millennio .

La novità più interessante allʼinaugurazione di Casa Seat è stata, infatti, proprio la presentazione di Seat Mò, la gamma di modelli per la micromobilità urbana. Il must è la trazione elettrica, che approda sia su Seat Mò eScooter 125 che sul monopattino eKickScooter 65. Per Seat è anche il modo per entrare nel settore dello sharing, in ascesa in ogni metropoli del pianeta e con le due ruote a recitare un ruolo sempre più da protagonista.

Partiamo da Seat Mò eScooter 125, uno scooter dal design moderno ma con la vivacità di una moto. Il motore elettrico da 9 kW integrato nella ruota posteriore è particolarmente effervescente, merito della coppia massima di 240 Nm che lo fa sfrecciare fino a 95 km/h di velocità e accelerare da 0 a 50 km/h in soli 3,9 secondi. Una freccia! Che nelle nostre trafficate città può rivelarsi particolarmente preziosa. Tre i colori disponibili: Rosso, Alluminio e Bianco.

Altro veicolo, a coprire altri tipi di esigenze, è Seat Mò eKickScooter 65, un monopattino elettrico da 350 Watt di potenza nominale, ideale per coprire lʼultimo miglio magari nei centri cittadini. Si mette nel bagagliaio e lo si tira fuori quando serve, ma è capace di arrampicarsi anche su salite di 20 gradi. La marcata versatilità di questo modello è assicurata dalle tre modalità di guida: Eco, Drive e Sport.