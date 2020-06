Dopo il lockdown, Seat Leon riprende a ruggire

La nuova Seat Leon era già in consegna alle concessionarie quando è scoppiata lʼemergenza Covid-19 . Ma non è stata in stand-by, perché con unʼoculata relazione online con clienti privati e business, le filiali Seat sono riuscite a far conoscere la vettura, che ora si fa trovare prontissima per la ripartenza.

A parlarci della quarta generazione di Leon, ma anche del giovane marchio sportivo Cupra, è Pierantonio Vianello, responsabile dei marchi Seat e Cupra in Italia. La prima cosa da dire è lʼesperienza serena che i concessionari hanno fatto vivere ai clienti, alcuni di loro aspettavano solo che la vettura fosse consegnata. Seat ha sempre garantito durante il lockdown lʼassistenza e la manutenzione, ma ha anche ampliato i propri servizi, come il ritiro e la consegna a domicilio delle vetture e lʼestensione della garanzia per coprire il mancato uso degli ultimi due, tre mesi.

La nuova Leon è per contenuti una sincera vettura premium, anche se posizionata sul target di massa. È super equipaggiata, dallʼassistente vocale che interagisce con la nostra voce in un rapporto dialettico ai sistemi di guida assistita (ADAS) di livello 2. Difficile trovare oggi attorno ai 20.000 euro unʼauto di segmento C (costruita sul pianale della Golf e dellʼAudi A3) con le stesse dotazioni della Leon 4, che già allʼesordio nel 1999 offriva tecnologie innovative nellʼilluminazione come i fari bixeno e le luci a LED adattive. Oggi propone fari Full LED, lʼilluminazione coast-to-coast posteriore con indicatori di direzione posteriori dinamici, e allʼinterno unʼilluminazione ambiente smart.

Vianello spende infine una parola su Cupra Formentor, il primo modello totalmente Cupra e non sviluppato sulla base di un modello Seat. È un Suv dalle linee dinamiche e affascinanti, proposto in varie motorizzazioni ma soprattutto una sportivissima 300 CV! Arriverà in autunno, anche in variante plug-in hybrid, come ricaricabile sarà pure una prossima versione della Leon.