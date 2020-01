Seat Leon, tanta qualità e motorizzazioni ibride

Un modello moderno, con dotazioni di livello analogo a quelle della best-seller tedesca e sistemi innovativi di connettività e assistenza alla guida. La nuova Seat Leon è costata 1,1 miliardi di euro dʼinvestimenti e sarà realizzata in due carrozzerie: berlina 5 porte e wagon Sportstourer. Nel più competitivo dei segmenti auto europei ‒ quello C ‒ bisogna per forza proporre una vettura di qualità e le finiture degli interni così come le nuove motorizzazioni ibride, sia mild che ricaricabili plug-in, ne sono la conferma. Direttamente da Audi arriva il Digital Cockpit, con strumentazione ad alta risoluzione da 10,25 pollici.

La quarta generazione di Leon è un poʼ il lascito pesante di Luca de Meo, che dopo 5 anni va a guidare la Renault orfana di Ghosn. Ma la Casa spagnola non ha mai vissuto momenti migliori di questi e il 2019 è stato il suo miglior anno di sempre in 70 di storia. La versione 5 porte è lunga 4,368 metri (cresce cioè di 86 mm), con il passo aumentato a 2,686 metri (+50 mm), mentre la Sportstourer cresce di quasi 10 cm e arriva adesso a 4,642 metri. Tanti gli allestimenti: Style, Reference, Xcellence e la sportiva FR.

Seat Leon IV dispone di una gamma di motorizzazioni molto ampia ed efficiente. A benzina ci sono i turbo TSI da 90 a 190 CV, a gasolio i 2.0 TDI da 115 a 150 CV e a metano il 1.5 TGI da 130 CV. E poi cʼè la versione mild-hybrid eTSI da 110 CV e 150 CV e infine lʼibrida plug-in eHybrid che abbina il motore 1.4 TSI benzina al motore elettrico, con batterie agli ioni di litio da 13 kWh e una potenza complessiva di 204 CV.