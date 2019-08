Il drone per tutti gli usi 8 agosto 2019 08:00 Seat lancia a Martorell la consegna ricambi via drone La logistica nellʼIndustria 4.0

I droni cambieranno le nostre abitudini di vita. Li vediamo oggi stravolgere le regole delle riprese audiovisive e filmiche, li immaginiamo in un futuro a breve sorvolare sulle nostre teste per gli spostamenti in città. Ma prima cambieranno i rapporti industriali e la logistica, ce lo dimostra Seat che ha inaugurato la consegna di ricambi via drone nello stabilimento di Martorell, a Barcellona.

Lʼimpianto hi-tech di Martorell Da video 1 di 19 Da video 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Da video 4 di 19 Da video 5 di 19 Da video 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Da video 8 di 19 Da video 9 di 19 Da video 10 di 19 Da video 11 di 19 Da video 12 di 19 Da video 13 di 19 Da video 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Da video 16 di 19 Da video 17 di 19 Da video 18 di 19 Da video 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Facile capire perché, cioè il beneficio dellʼinvestimento: i droni garantiscono la consegna dei ricambi in soli 15 minuti! I camion oggi impiegati ce ne mettono 90 di minuti. Partner di Seat e del gruppo Volkswagen è il Gruppo Sesé. Il servizio di consegna via droni è stato avviato per volanti e airbag alle linee di assemblaggio di Martorell. Non solo, ma lʼinnovativo servizio cosiddetto di Industry 4.0 servirà anche in funzione della produzione del nuovo cambio a 6 marce MQ281: 450 mila trasmissioni lʼanno che saranno montate sui veicoli non soltanto Seat, ma anche Audi, Skoda e Volkswagen.