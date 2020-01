Scrambler Ducati, nuove idee di stile

Sviluppati dal Centro Stile Ducati, i due modelli esprimono al meglio lʼidea di customizzazione, un valore quasi obbligato per questo tipo di moto, dove le uniche certezze sono la sella bassa e il manubrio largo. Il concept Motard è basato sullo Scrambler 800 e sʼispira alle supermotard anni 80, dando però un tocco di sportività allo Scrambler Desert Sled. Monta infatti pneumatici slick con intagli per uso su asfalto e monta un serbatoio in lamiera spazzolata sotto due cover che ne evidenziano la forma a goccia.

Si chiama DesertX la seconda declinazione dello Scrambler Ducati, derivato però dalla versione 1100. Il riferimento in questo caso è chiaramente il deserto, cioè la Dakar, quella leggendaria degli anni 90, che partiva da Parigi e finiva sulle spiagge della capitale senegalese. Ecco allora lo stile retro, con linee pulite ed evergreen e la grande ruota da 21 pollici davanti. Ma in più il ricco equipaggiamento di accessori originali dellʼuniverso Scrambler Ducati.