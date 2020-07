Scrambler Ducati Club Italia, la moto bella e gentile

Uno Scrambler speciale, con equipaggiamenti di raro prestigio, pensato per aiutare chi ha più bisogno. Più di una moto, è un progetto di solidarietà quello che gravita attorno a Scrambler Ducati Club Italia , una serie speciale di Scrambler 1100 Sport PRO prodotta in edizione limitata e offerta in esclusiva per i soci della Scuderia Club Italia .

Partiamo dal lato umano e dal progetto di beneficenza che sta dietro al progetto. Per ogni modello acquistato saranno devoluti 500 euro alla #raceagainstCovid, la raccolta fondi organizzata da Ducati a favore dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Una bella iniziativa, che sposa la bellezza di questa moto, il cui blu metallizzato unisce il telaio e il serbatoio, mentre i parafanghi anteriore e posteriore sono in alluminio con serigrafia tricolore e spiccano sui cerchi a raggi di colore nero. Frecce a LED e manopole riscaldate sono incluse nella dotazione di questa special, ma il top sta nellʼelegante sella in pelle rossa Poltrona Frau, con il logo del “Club Italia” ricamato.

Realizzata su base Scrambler 1100 Sport PRO, la nuova special nasce dalla collaborazione tra il Centro Stile Ducati e la Scuderia Club Italia. Un club questʼultimo fondato nel 1989 e composto da 80 soci (e per statuto non possono essere di più), che già nel 1995 aveva collaborato alla special “Monster 900 Club Italia”, 36 esemplari di un modello che oggi farebbe la felicità di qualsiasi collezionisti. A caratterizzare la Scrambler Ducati Club Italia sarà anche la targhetta in alluminio numerata, i silenziatori omologati in titanio Termignoni e il tappo serbatoio in alluminio ricavato dal pieno e sotto al quale cʼè il logo del Club Italia.

I primi esemplari di Scrambler Ducati Club Italia saranno consegnati a settembre. I fortunati possessori avranno in regalo il telo coprimoto personalizzato, il certificato di autenticità e un casco Bell realizzato a mano nello stesso colore della moto e con grafica dedicata.