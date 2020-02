Scrambler Ducati, in arrivo le versioni 1100 Pro e 1100 Sport Pro

Il serbatoio in acciaio da 15 litri , il doppio scarico laterale destro, il parafango posteriore più corto e il portatarga basso, una sella meglio rifinita e più comoda. In più la robustezza del motore bicilindrico da 1.079 centimetri cubici e 86 CV di potenza , che rendono lo Scrambler Ducati una moto esuberante come mai è stata prima.

Sono queste (e tante altre) le sorprese delle ultime nate nella gamma Scrambler di Borgo Panigale. Le nuove 1100 Pro e 1100 Sport Pro “escono” dallʼambito cittadino e underground per diventare due moto godibili anche nei viaggi più lunghi, merito dei quasi 90 Nm di coppia espressi a soli 4.750 giri. E così il concetto di “the Land of Joy”, come Ducati immaginò i suoi modelli Scrambler, trova piena realizzazione. Due modelli da vivere in compagnia, che sapranno farsi apprezzare per la versatilità e quel sapore vintage che fa tendenza ed esclusività.

Scrambler Ducati 1100 Pro veste una speciale, elegante livrea bicolore “Ocean Drive”, mentre in nero sono telaio e telaietto in alluminio. È però la 1100 Sport Pro a caratterizzarsi di più sotto il profilo estetico, per quel manubrio basso, i retrovisori in stile Café Racer e lʼaspetto più muscoloso, al quale aggiunge la qualità delle sospensioni Öhlins e delle pinze freno Brembo. Scrambler Ducati 1100 Sport Pro è proposta nella sola colorazione “Matt Black”.

Lʼequipaggiamento elettronico si presenta allʼavanguardia. Le due moto sono dotate di Ducati Traction Control e di ABS Cornering, che garantisce sicurezza in ogni tipo di curva. I tre Riding Mode di serie ‒ Active, Journey e City ‒ aiutano anche i motociclisti meno esperti a trovare il giusto equilibrio su strada. Le nuove Scrambler Ducati 1100 Pro e 1100 Sport Pro arriveranno a listino a marzo, i prezzi della prima partono da 13.500 euro, per la versione Sport Pro servono 2.000 euro in più.