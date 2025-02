Royal Enfield Shotgun 650 in edizione limitata

Royal Enfield, in collaborazione con ICON Motosports, celebre per i suoi capi d'abbigliamento ed equipaggiamenti protettivi da moto, ha presentato la Shotgun 650 in edizione limitata, un modello ispirato alla custom Always Something di ICON, esposta all'EICMA 2024 e al Motoverse 2024. Questa Shotgun 650 è stata pensata per distinguersi dalle altre sotto il profilo dello stile e della personalità, motivo per cui si ritrovano in lei diversi elementi sportivi che portano il concetto di esclusività nel mondo delle due ruote di serie.