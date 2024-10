Roma: il MilleniumExpo va in scena il 12 e 13 ottobre

Durante la kermesse romana gli appassionati potranno assistere, nella giornata di sabato 12 ottobre, al Concorso di eleganza per auto d'epoca Capannelle, patrocinato dal Municipio Roma VII. Al suo interno vi è uno spazio dedicato alle rassegne storiche, come quella riservata ai 50 anni della Volkswagen Golf, in collaborazione con il registro Volkswagen, che esporrà la MK1 e serie derivate. Tra gli altri eventi merita di essere citato il Moto Incontro e il Villaggio FMI, in collaborazione con Federmoto Lazio e il Vespa Club d'Italia, l'esposizione di sidecar e il 10° anniversario di Miss Pin Up WW2 domenica 13 ottobre. “La passione non ha né confini né bandiere, abbiamo le basi per ampliare questo evento per farlo diventare una sorta di Goodwood - ha spiegato Stefano Cerrone - Ceo di Vintage Car Expertise - per adesso le pin up rappresentano un primo passo per adeguarsi al quel contesto”.