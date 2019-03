Renault punta su Clio e sarà anche ibrida E-Tech

La trazione elettrica è il must dellʼ89° edizione del Salone di Ginevra. Non ci sono costruttori ‒ generalisti e premium ‒ che non abbiano portato le loro proposte in fatto di alimentazione ibrida e 100% elettrica. Renault non fa eccezione, ma la Clio e il restyling della Twingo dimostrano che la Casa francese è una delle poche a puntare ancora sui modelli compatti e cittadini. Lunga poco più di 4 metri (ma più corta di 14 mm rispetto a prima), Clio V mantiene un look dinamico e sportiveggiante, che la rende molto amata anche in Italia, dovʼè lʼauto straniera più venduta da molti anno a questa parte.