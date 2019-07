Arriva lʼibrida elettrica 2 luglio 2019 07:45 Renault Clio, upgrade allʼinsegna dellʼinnovazione Nuovi sistemi di sicurezza e abitacolo connesso

Lo sport insegna che chi vince non debba cambiare. Ecco allora che Renault Clio, 15 milioni di modelli venduti e, in Italia, dal 2015 lʼauto straniera più venduta, si rifà il look ma restando coerente al design che ne fa lʼauto di segmento B più apprezzata dʼEuropa. Però con il restyling dellʼattuale, quarta generazione, Renault aggiunge tanti nuovi contenuti tecnici.

Partiamo proprio dalle nuove tecnologie di Clio IV restyling: ci sono i sistemi di guida assistita a livello 2, che significano un passo concreto verso la guida autonoma. La compatta francese dispone infatti ora della frenata automatica dʼemergenza con ripartenza automatica (da 0 a 170 km/h), un sistema che si combina con il Cruise Control adattivo, e cʼè pure il sistema di mantenimento della corsia di marcia, attivo fino ai 180 km orari. Non finisce qui, perché per la prima volta su Clio sarà messa in commercio una versione ibrida benzina/elettrica. Renault ha elaborato il piano strategico “Drive the future” ‒ 12 veicoli elettrificati entro il 2022 ‒ e ha messo Clio alla guida di questo.

Il design di Clio IV muta relativamente, come detto, però ci sono adesso i fari Full LED con disegno C-Shape, mentre il cofano assume nervature più muscolose. Debuttano inoltre tre nuove tinte di carrozzeria: Orange Valencia, Brun Vison e Blu Celadon. Dentro lʼupgrade è maggiore, lʼabitacolo è connesso e il cockpit digitale accoglie display touch fino a 9,3 pollici. Per il maggior comfort dei passeggeri, i sedili sono stati completamente ridisegnati e da primato per il segmento B è il bagagliaio da 391 litri.

La gamma consta di motori benzina, diesel, gpl e dal 2020 anche lʼibrida con motore benzina affiancato da due propulsori elettrici. Quattro gli allestimenti più due edizioni di pregio Initiale Paris e RS Line, per prezzi che vanno da 14.400 a 25.600 euro, al lordo delle promozione che saranno lanciate. La prevendita, infatti, è già stata avviata, ma nelle concessionarie Renault la nuova Clio arriva a settembre.