Renault Clio 2020, aggiornamento in grande stile

Più che un restyling, la nuova Clio 2020 rappresenta il dovuto riconoscimento ai suoi successi. Renault ha infatti premiato la sua best-seller ‒ in Italia è da anni lʼauto straniera più venduta e, nel 2018, la seconda in assoluto ‒ con un aggiornamento sia estetico che di contenuti. Inoltre la Clio sarà la prima auto elettrificata della Casa francese .

Nel 2020 la quinta generazione della vettura celebrerà il trentennale del suo primo esordio. Da allora ne sono state vendute più di 15 milioni di unità e il nostro Paese ha dato il suo contributo importante al successo di Clio, che oggi si presenta con dotazioni comfort e di sicurezza senza eguali nel segmento B. Solo per fare qualche esempio, ci sono oggi nella dotazione standard la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, e pure il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Equipaggiamenti che le hanno permesso di conquistare le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza.

Il design del modello 2020 svela linee più scolpite e un frontale più incisivo, che fa guadagnare alla francesina un look dinamico, anche per quel centimetro di assetto ribassato. Ha sempre una bella presenza su strada (lʼha sempre avuta nel corso delle 5 generazioni), con una lunghezza di 4,05 metri, mentre per la funzionalità spicca il grande vano bagagli da 391 litri. Sotto il cofano della rinnovata Clio battono 4 motori a benzina, con potenze da 65 a 130 CV, e due diesel da 85 e 115 CV. Ma lʼattesa è tutta per la versione E-Tech, in cui un motore 1.6 benzina di nuova generazione sarà affiancato da due motori elettrici.

Il cambiamento maggiore si riscontra però all’interno, dove l’abitacolo è stato completamente ridisegnato. La plancia è nuova e spicca il nuovissimo “Smart Cockpit” orientato verso il guidatore, più compatto per liberare spazio e dotato di schermi tra i più ampi della categoria (da 7, 9,3 e 10 pollici). Nuova Clio ha il freno di stazionamento elettrico, la seduta è più confortevole grazie ai sedili allungati e i poggiatesta sono più sottili e protettivi. Comfort al massimo, infine, per chi vorrà lʼimpianto audio premium Bose e il nuovo sistema multimediale Easy Link, che consente di connettere lʼabitacolo alla rete per ogni esigenza.