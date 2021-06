Renault Arkana E-Tech, sale lʼasticella dellʼinnovazione

A tre mesi dal lancio, Renault Arkana si fa E-Tech , adotta cioè la trazione full hybrid che abbiamo già visto su altri modelli Renault, inclusa la Clio E-Tech . E così la gamma del crossover di segmento C cresce di soluzioni, ce ne parla in questo video Francesco Fontana Giusti , responsabile comunicazione del brand francese.

Forte di due motori elettrici e un 1.6 benzina, per 145 cavalli di potenza, Renault Arkana E-Tech (di cui presto Tgcom24 vi proporrà la prova) è dotata di batteria da 230 V con una capacità di 1,2 kWh, che non va ricaricata. È proprio questo il vantaggio della motorizzazione full hybrid, non necessita di collegarsi alla rete eppure per la maggior parte del tempo viaggia in elettrico (in città soprattutto). Insomma, un veicolo “Suvversivo”, a dirla con Renault storpiando volutamente lʼaspetto innovativo (cioè sovversivo) del veicolo e mischiandolo con il look da Suv.

Alla fine Renault Arkana E-Tech riesce a contenere i consumi medi a 4,8 litri per 100 km, mentre le emissioni di CO2 si attestano a 108 g/km. Per un bel Suv di stazza, lungo quasi 4,6 metri, proprio niente male! E lʼabitabilità interna non perde niente rispetto alle versioni con motore termico del modello. Disponibile in due allestimenti ‒ Intense e RS Line ‒ Renault Arkana E-Tech costa, rispettivamente, 31.850 e 34.650 euro.