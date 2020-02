RC Auto Familiare al via, chi vince e chi perde

Molto semplicemente, significa che in una famiglia dove ci sono più veicoli (ad esempio due auto e uno scooter), il guidatore con la classe di merito assicurativa migliore trasferisce il suo beneficio agli altri componenti. Se il padre è in prima classe perché con la sua auto non fa mai incidenti, il figlio che si è appena comprato lo scooter può beneficiare della stessa prima classe e non parte dalla 14°. Ottima notizia per le famiglie, non cʼè dubbio, sempreché possano permettersi più veicoli. Come fa notare infatti lʼUnione Nazionale Consumatori, la legge non comporta alcun vantaggio per i nuclei familiari che hanno un solo veicolo.

Il controsenso di premiare le famiglie “benestanti” è stato fatto notare dalle stesse compagnie assicurative, che si sono viste ampliare la platea già prevista dalla legge Bersani del 2007, quella che estendeva al coniuge la classe di merito migliore. Le assicurazioni, però, hanno ricevuto qualcosina grazie a un emendamento del decreto Milleproroghe: lʼintroduzione del “malus”. Cioè, se un componente ha beneficiato della RC Auto familiare e, poi, ha causato un incidente con responsabilità esclusiva o principale per almeno 5.000 euro, allora può perdere fino a 5 classi di merito!

Una bella mazzata, non cʼè dubbio, perché il declassamento in caso di incidente con colpa è normalmente di due classi. E per fortuna che gli altri familiari non peggiorano la propria classe di merito, comʼè giusto che sia secondo il principio della responsabilità individuale. Sul “malus” sono giunte tante perplessità, come quella del Codacons, che vi ravvede il rischio di “annullare del tutto i vantaggi della norma, poiché un declassamento così forte di fatto annullerebbe i risparmi economici per le famiglie, il vero motivo della legge sulla RC auto familiare”.