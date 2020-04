RAV4 taglia il traguardo dei 10 milioni di unità vendute

Negli ultimi 26 anni Toyota RAV4 cʼè stato sempre. Quando i fuoristrada sembravano “roba” per americani fanatici e le auto giapponesi entravano sul mercato europeo in punta di piedi, il RAV4 era già lì a rappresentare il know-how di robustezza e affidabilità targato Toyota . Da allora ne sono stati venduti più di 10 milioni di unità nel mondo , più di due milioni in Europa.

Lanciato nel 1994, Toyota RAV4 ha avuto 5 generazioni di prodotto e molte facce. Qualcuno ricorderà lʼoriginale carrozzeria 3 porte, compatta come un “Suzukino” (rivale in patria e fuori), e le grandi varianti a 5 porte degli anni 90 con un look da 4x4 vero, prima di assumere le forme degli attuali Suv. Un best-seller che non ha accusa colpi, tanto che il 2019 è stato il suo miglior anno di sempre con 965.760 unità immatricolate, per la maggior parte in Nord America. In Italia il RAV4 ha attecchito con maggior lentezza nel corso di queste tre decadi, ma comunque ne sono stati venduti oltre 225 mila.

A partire dal gennaio 2019 Toyota produce la quinta generazione del Suv, molto più robusto nel look rispetto al modello precedente. E sul RAV4 il colosso nipponico non smette dʼinnovare, anzi sta preparando il lancio della prima versione ibrida elettrica ricaricabile, attesa per la seconda metà del 2020. RAV4 Plug-in Hybrid vanta una potenza di 306 CV, frutto della sinergia fra motore a benzina e motore elettrico. In modalità solo elettrica può fare fino a 65 km, mentre le emissioni di CO2 sono davvero ridotte allʼosso: 29 g/km. Invidiabili le prestazioni, con unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi!