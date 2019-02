Range Rover Velar, in arrivo la serie SV Autobiography

Lo scorso anno la Range Rover Velar ha conquistato il titolo di “ World Car Design of the Year ” ai World Car Awards 2018. Che sia un modello bellissimo, un Suv tanto sportivo quanto elegante e raffinato, è difficile da contestare. Adesso i progettisti britannici hanno deciso di omaggiare Velar con una fantastica versione speciale SV Autobiography Dynamic Edition .

Il più giovane dei Suv Range Rover si presenta con una silhouette slanciata e dinamica, un profilo che aggiorna la tradizione stilistica del brand inglese. La nuova Velar SV Autobiography Dynamic Edition è un concentrato di potenza ed esclusività, che monta il motore V8 benzina Supercharged di 5.000 cc, capace di sviluppare 550 CV di potenza. Un Suv di spessore e che pure riesce ad accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 4,5 secondi, per una velocità massima di 275 orari. Il cambio automatico a 8 rapporti si avvale di una funzione Quickshift per innesti più rapidi.