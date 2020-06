Raduni e Camp, la voglia matta di guidare la moto

La voglia di salire in sella , e non soltanto per evitare i mezzi pubblici che col virus ancora in circolazione non si sa mai… No! Tornare in sella a una moto per divertirsi , per riprendere in mano il filo delle nostre passioni, che ci era sfuggito via dalle dita allʼinizio della primavera ma che ora stiamo pian piano riannodando. È con questo spirito che i centauri di tutta Italia ripartono , desiderosi di partecipare a uno dei tanti raduni che le Case moto offrono ai loro appassionati.

Ducati DRE Academy 2020

Ducati ha dovuto rimodulare il calendario, ma alla fine i corsi della DRE Academy 2020 si faranno. Si parte il 9 e 10 luglio con il DRE Racetrack all’Autodromo del Mugello, poi in piena settimana feriale, il 28 e 29 luglio, a Misano. Cʼè un nesso che tiene uniti i vecchi corsi delle Academy Ducati ai nuovi: la sicurezza. Prima la si intendeva soltanto come guida sicura, adesso anche con i protocolli dettati dallʼemergenza sanitaria. Tutti gli eventi rispetteranno le norme sul distanziamento, i dpi e quelle igienico-sanitarie per rendere le giornate in sella sicurissime. In pista ma anche fuori, visto che i DRE Road e DRE Enduro (questi ultimi coordinati da Beppe Gualini) aggiungono altre possibilità di miglioramento per i ducatisti. Novità assoluta per il 2020 è il “DRE One to One”, che permette al pilota di vivere un’esperienza da vero professionista grazie alla postazione individuale all’interno del box. In sella alla Panigale V4 S dotata di racing kit, avrà al suo fianco l’istruttore, il meccanico dedicato e la telemetria.

I Blue Bike Camp Yamaha

Nati dalla voglia di Daniele Madrigali di insegnare le tecniche di guida delle moto enduro, i Blue Bike Camp accolgono i fan dellʼoffroad targato Yamaha. I corsi sono già ripartiti con la Nuova Ténéré 700 a tenere banco fra gli appassionati. Al Camp si può partecipare anche con la propria moto, oppure noleggiarla (in questo caso bisogna aggiungere 120 euro ai 240 di partecipazione). Due le tipologie: i corsi veri e propri e gli Adventure tour, in entrambi i casi con massimo 10 motociclisti. Prossime date il 20 e 21 giugno, lʼ11 e 12 luglio, 18/19 luglio, 1 e 2 agosto e 22/23 agosto. Per ogni informazione, il sito è blue-bike-camp.it.

Suzuki V-Strom Tour 2020

Il prossimo fine settimana torna anche il V-Strom Tour 2020. Tra Piemonte e Lombardia si è infatti riusciti a recuperare il calendario di test della “endurona” Suzuki, ora disponibile anche per i test ride sul territorio nazionale offerti dai concessionari. Sabato 13 giugno il tour fa base a Rivoli presso il Motostyle e a Bonate Sopra (Bergamo) da Mazzola Moto. Domenica 14 saranno Ceriani Moto di Castellanza (Varese) e Toso Moto di Pescate (Lecco) a ospitare una struttura itinerante con le V-Strom 1050XT. Ogni turno di prova ha una durata di 45 minuti e si sviluppa su strade aperte al traffico dietro un apripista Suzuki. Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.suzukitour.it.