R-Line, il piglio sportivo di Volkswagen Golf 8

Iniziamo proprio dal nuovo motore turbo benzina, brillante ed efficiente al tempo stesso. La sigla “ACT” indica la disattivazione dei cilindri ai bassi regimi di marcia (da quattro a due), ottimizzando così i consumi e le emissioni. Il 1.5 eroga 150 CV e unʼottima coppia massima di 250 Nm, disponibile tra i 1.500 e i 3.500 giri al minuto, quindi già ai primi colpi di acceleratore, scattando da 0 a 100 km/h in soli 8,5 secondi e raggiungendo i 224 km/h di velocità.

Le nuove Golf 8 R-Line mostrano una specifica caratterizzazione esterna e interna. I fari a LED sono sia anteriori che posteriori, i cerchi da 17 pollici in lega leggera, i paraurti anteriore e posteriore sono specifici di questo modello e sʼintegrano bene con le minigonne laterali in nero lucido. Il diffusore posteriore e i vetri oscurati sono standard. Allʼinterno il guidatore può contare sul sedile contenitivo con poggiatesta integrato e sul volante sportivo rivestito in pelle traforata, con comandi multifunzione touch per il Digital Cockpit da 10,25 pollici.

Di serie il climatizzatore automatico, il Cruise Control Adattivo e il sistema di controllo perimetrale Front Assist con frenata di emergenza City e sistema di protezione predittivo dei pedoni. Non mancano il mantenimento di corsia Lane Assist, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot e i comandi vocali naturali, oltre alla funzione Wireless App-Connect per integrare gli smartphone nellʼabitacolo. I prezzi delle nuove Volkswagen Golf 8 R-Line partono da 29.500 Euro.