R 18, la scommessa cruiser di BMW Motorrad

Ma prima di tutto la BMW R 18 è una moto nuova per concetto, stile e target di mercato. Una sfida, che però è stata preparata bene, partendo dalla storica BMW R 5 del 1936, forte di un motore da mezzo litro e di unʼestetica allʼavanguardia per lʼepoca e “citato” in vari particolari dalla nuova R 18. Il telaio della maxi cruiser tedesca è in acciaio con struttura a doppia culla, robusto e affidabile, che disegna in modo particolare la forcella anteriore per consentire il posizionamento centrale delle pedane poggiapiedi e far assumere al centauro una guida comoda e rilassata.

Big Boxer! La BMW R 18 ha il motore boxer a due cilindri con la coppia più elevata di tutti i tempi. Il picco di 158 Nm è raggiunto a soli 3.000 giri al minuto, ma 150 Nm sono costantemente disponibili fra i 2.000 e 4.000 giri. Con una cilindrata di 1802 cc, il “Big Boxer” sviluppa una potenza massima di 91 CV a 4.750 giri. La moto vanta tre modalità di guida ‒ Rain, Roll e Rock ‒ e il controllo di stabilità ASC e il recupero della coppia in frenata MSR. Optional di pregio è la retromarcia assistita.

In Italia la BMW R 18 arriva oggi nellʼesclusiva First Edition, con cromature speciali e una verniciatura ad hoc. La dotazione standard include i freni a disco anteriori e posteriori, con ruote a raggi, e la tecnologia dʼilluminazione a LED. Il prezzo è di 22.990 euro e inclusi sono il primo tagliando, 4 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.