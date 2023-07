Questa Porsche 911 GTS è già da collezione

La Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition ha un solo difetto: quello di essere stata pensata e progettata solo per il mercato francese. La serie limitata è già per pochi, se poi si scopre che sulle nostre strade non la vedremo circolare, ci rimaniamo un po’ male. A parte gli scherzi, l’idea è davvero apprezzabile: proporre un modello che oggi è già iconico perché si rifà ad altre storiche automobili di Porsche che hanno lasciato il segno alla 24 Ore di Le Mans. Parliamo della 356 SL del 1951 e della 911 GT1 del 1998 , sono loro che hanno regalato l’ispirazione alla 911 GTS in questa veste super personalizzata. Basta pensare che a Zuffenhausen hanno sviluppato e omologato più di 25 componenti e che la prima volta che in Porsche hanno pensato a una 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition era il 2020.

I dettagli della Porsche 911 GTS Le Mans Centenary Edition

Entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa rende davvero speciale questa 911 GTS, riconoscibile a primo sguardo per la tinta “Le Mans Silver” e il logo "46", il numero che la 356 SL sfoggiava sulla carrozzeria quando vinse nella sua categoria durante la prima partecipazione di Porsche alla gara francese. La personalizzazione prevede anche dei cerchi in lega ispirati ai modelli GT3, il paraurti anteriore in stile Turbo, i fari adattivi a matrice di LED e le sospensioni adattive. Curiosando in abitacolo si riconoscono i nuovi sedili monoscocca ereditati dai modelli GT3 e le cinture di sicurezza rosse, ispirate a quelle della 911 GT1, modello che ha vinto a Le Mans nel 1998. In Porsche sono stati molto abili nella scelta dei materiali e dei particolari: i sedili, per esempio, sono rivestiti di pelle color Graphite Blue con al centro rivestimenti in velluto, sul volante ci sono inserti in color gesso, mentre sul bracciolo è impresso il layout della pista di Le Mans con le date “1923-2023”. Come simboli riconoscitivi spiccano anche il nome completo dell'edizione speciale e una targhetta montata sul lato passeggero del cruscotto.