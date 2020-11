Qooder si gode il successo di QV3 e guarda allʼelettrico

Tre ruote meglio di quattro . Si potrebbe chiudere con una battuta il difficile 2004 di Qooder , lʼazienda svizzera (ex Quadro vehicles) che produce maxi-scooter medi e grandi. Il modello QV3 si conferma questʼanno come lo scooter a tre ruote di fascia media (350 cc) più venduto dʼItalia e costantemente fra i primi tre in Spagna, Germania e Olanda. Diverso invece il destino del quattro ruote Qooder 4 …

Il più innovativo degli scooteroni Qooder ha infatti pagato il lockdown della scorsa primavera. Produzione ferma per oltre 3 mesi, forniture dallʼestero ovviamente stoppate e così lʼoriginale veicolo a 4 ruote ha segnato il passo. Persa la bella stagione primaverile/estiva, Qooder 4 tenta ora di rifarsi, con lʼomaggio gratis del “winter kit” per la clientela. Un pacchetto davvero sontuoso, che include le 4 ruote termiche Michelin City Grip, il bauletto da 47 litri, il coprigambe termico Tucano Urbano, la cover cromata per le sospensioni idropneumatiche HTS. Unico scooter che contempla il cambio ruote stagionale, Qooder è acquistabile online sul sito www.qooder.com e la consegna del veicolo avviene a domicilio.

QV3 ha invece riscontrato un grande successo anche in questʼanno drammatico. Leggero, agile, col baricentro basso e le ruote da 14 e 15 pollici, si conferma un veicolo stabilissimo e sicuro, dotato di sistema frenante integrale sulle tre ruote. Anche questo mezzo ha il sistema brevettato di sospensioni HTS (Hydraulic Tilting System). “Il successo del QV3 non ci sorprende, considerati gli elevati e unici contenuti tecnologici ‒ sottolinea Andrea Mastrorilli, CEO di Qooder ‒. È anche la conferma che in questo periodo l’attenzione è rivolta verso mezzi che permettono di muoversi in libertà e sicurezza”.

Il 2021 si annuncia allora come lʼanno della futura, decisiva ripartenza, quando saranno definitive anche le nuove tendenze in fatto di mobilità urbana. Qooder affronta la sfida lavorando sui motori elettrici, con eQooder già pronto in rampa di lancio, una strategia che già incuriosisce. Al momento ecco il listino prezzi: il tre ruote QV3 parte da 7.990 euro, Qooder 4 da 10.900 euro.