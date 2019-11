Quadro rilancia le 4 ruote intelligenti di Qooder

Sei modelli nuovi o rinnovati e lʼambizione di conquistare gli Stati Uniti e i Paesi arabi. Quadro Vehicles è sbarcata in forze a Eicma 2019 e ci ha colpiti per lʼintraprendenza di creare una vera e propria famiglia attorno al Qooder 2020 , che vediamo nel video sotto e che è già pronto per il mercato italiano. Accanto a lui anche la variante enduro XQooder e quella elettrica eQooder .

Con questa gamma così variegata, Qooder offre unʼalternativa vera ai problemi della mobilità contemporanea. È sì uno scooterone di fascia alta, ma a 4 ruote e risolve quindi molti problemi della viabilità metropolitana: sampietrini, pavé, binari del tram non fanno più paura. Inoltre il sistema basculante, brevetto esclusivo di Quadro Vehicles, fa oscillare tutte e quattro le ruote senza perturbare la stabilità in sella (e il comfort) del guidatore. Lo scooterone monta sospensioni idro-pneumatiche e ha la trazione posteriore con differenziale meccanico, più la frenata integrale su tutte le ruote. E così, quando ci si arresta agli stop, non serve mettere il piede a terra!

Non solo, ma proprio le quattro ruote danno lʼopportunità di guidare il nuovo Qooder 2020 con la sola patente B per auto. I prezzi partono da 11.490 euro, ma con la promozione in atto si scende a 9.900 euro e in omaggio ci sono bauletto e parabrezza.

Alternativa sportiva è poi XQooder, versione enduro leggera pensata per un uso più turistico e offroad. Ha la stessa stabilità di un Qooder tradizionale, ma col suo look caratterizzato aggiunge la possibilità di avventurarsi fuori dai percorsi asfaltati. La versione elettrica eQooder è la prospettiva del segmento scooter, perché con le sue emissioni nocive zero evita qualsiasi limitazione alla circolazione che grava sui veicoli tradizionali. Ottima lʼautonomia di marcia, che supera i 150 km per ciclo di ricarica. Partner del progetto eQooder è Zero Motorcycles, azienda californiana leader nel settore delle moto elettriche.

Tra le altre novità Quadro Vehicles per il 2020, cʼè il rinnovato QV3 a tre ruote, anchʼesso equipaggiato con il sistema di sospensioni elettroniche di Qooder e con il sistema di frenata integrale su tutte e tre le ruote. È disponibile anche in versione elettrica QVe con motore da 45 CV e autonomia di 110 km. Infine ecco Nuvion, scooter a 3 ruote e sella bassa guidabile con patente B.

Nello speciale motori anche il nuovo Qooder