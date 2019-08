Efficienza e potenza 7 agosto 2019 07:50 PSA lancia il nuovo motore diesel 1.5 BlueHDi 130 CV S&S Ne produrrà un milione di pezzi lʼanno

I motori diesel di ultima generazione sono oggi i più efficienti del mercato, inquinano pochissimo e consumano meno, eppure non sembrano godere di buona fama. Molte città europee (e Milano) hanno cominciato via via a bandire i veicoli con i “vecchi” motori a gasolio, ma lʼancora scarso appeal delle offerte elettriche e ibride tiene a galla il diesel e cʼè chi vi investe in modo robusto. Come il gruppo PSA in partnership con Ford.

BlueHDi , una gamma che si rinnova Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I francesi di Peugeot-Citroen ‒ ma bisogna ora aggiungere anche Opel ‒ hanno investito circa mezzo miliardo di euro per il nuovo motore 1.5 BlueHDi 130 CV Stop&Start. Un motore Euro 6d che prende il posto del 1.6 BlueHDi 120 CV. Dopo i 250 milioni spesi in Ricerca & Sviluppo e altri 180 milioni in investimenti industriali, lʼimpianto di Tremery-Metz ne produrrà un milione di pezzi lʼanno, che andranno ad arricchire le gamme dei modelli di segmento B, C e D del gruppo. Ford dal canto suo produrrà il nuovo motore nel Regno Unito.

Compatto, leggero, potente ed efficiente, questo nuovo motore è il frutto di 200 brevetti depositati dal gruppo PSA. Sviluppa 130 CV, vale a dire 10 in più del vecchio 1.6 BlueHDi, e ha lo Stop & Start di serie, così da ridurre i consumi. Le prestazioni sono pari a quelle di un motore 2.000 e soprattutto riduce allʼosso le polveri sottili ‒ il particolato 2.5 ‒ e abbatte le emissioni di ossidi di azoto (NOx) ai livelli che entreranno in vigore nel 2020. Non cʼè il FAP e lʼadditivo AdBlue può essere aggiunto direttamente e facilmente dallʼautomobilista.