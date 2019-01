Nuovi orizzonti: Mercedes Classe X 350d 4Matic

Esattamente uno di quei grandi “furgoni cassonati” che di solito vediamo nelle serie TV americane. I pick-up ormai stanno sempre più prendendo quota anche da noi, magari con funzioni leisure e non professionali. Lo dimostra Mercedes Classe X, sicuro campione della categoria, che abbiamo provato nella versione 6 cilindri 3.0 a gasolio 350d, la motorizzazione top di gamma, con cambio automatico 7G-Tronic Plus e trazione integrale permanente 4Matic. Un pick-up che convince per la sua dinamicità e per la potenza che esprime: 258 CV e una coppia massima di 550 Nm straripante, che permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Impensabile fino a pochi anni fa per la categoria!