Mercedes nuovo Classe X 350d 4Matic

È uno dei fenomeni delle ultime estati: il crescente peso dei pick-up sulle vendite del segmento Suv e 4x4 . Sono veicoli che si fanno apprezzare per la funzionalità dʼuso, la polivalenza, lʼelevata qualità di marcia dei modelli a trazione integrale. Perciò sempre più automobilisti si riversano sui pick-up con motivazioni orientate al turismo e al tempo libero e non più soltanto allʼuso professionale.

Consapevole di ciò, Mercedes ha dato il via a luglio agli ordini della nuova X350d 4Matic, versione top di gamma della Classe X, capace di districarsi bene tanto nel traffico cittadino quanto su pendii ripidi, sterrati o boschi fangosi. Tutto è poderoso sul pick-up tedesco: il motore V6 3.0 turbodiesel da 258 CV a iniezione diretta, il cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic (con comandi al volante di serie) e la trazione integrale permanente 4Matic. Un combinato possente per favorire la potenza di questo pick-up high performance, che grazie ai 550 Nm di coppia massima a partire da soli 1.400 giri è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi! Dotazione particolare: il rivestimento delle canne dei cilindri Nanoslide viene impiegato nella Formula 1.