26 novembre 2017 Mercedes Classe X, polivalenza e qualità offroad

Il segmento dei pick-up sta vivendo il suo magic moment a livello mondiale. Se prima era una fetta di mercato importante soltanto in Nord America, adesso un poʼ ovunque si sta apprezzando la funzionalità di questi veicoli polivalenti, buoni sì per il lavoro, ma anche per il tempo libero. Il passo aggiuntivo è allora il pick-up premium e a lanciare il guanto di sfida è Mercedes, che ha appena mandato a listino in Italia la Classe X.

Premium perché il primo pick-up Mercedes ha la trazione integrale 4Matic e interni di lusso disegnati nel Centro Stile di Como della Casa tedesca. In realtà il precedente di un pick-up della Stella cʼè, ma risale al 1936 e nel Secondo Dopoguerra non ha più trovato riscontri. Però di fuoristrada e Suv Mercedes ne ha sfornati tanti negli ultimi decenni, ma il veicolo cassonato mancava! Per colmare il gap, occorreva un pick-up coi fiocchi, che si comportasse su strada come una Mercedes e avesse dotazioni degne del brand. Tgcom24 è tornata ad Amatrice e sui luoghi del terremoto dello scorso anno per provare la nuova Classe X, versione 250d 190 CV (due le motorizzazioni del veicolo, entrambe a gasolio), tosta e brillante al tempo stesso.

Il design esprime subito la grande forza del veicolo e richiama inevitabilmente il family feeling delle autovetture Mercedes. Su strada abbiamo subito capito come a livello di comfort il pick-up tende ad avvicinarsi parecchio agli apprezzati Suv Mercedes. I posti dietro, rispetto ad altri pick-up, risentono molto meno il rollio e gli ondeggiamenti vari, e ciò consente di usare il mezzo con soddisfazione anche nella vita privata. A bordo i passeggeri trovano sistemi come Mercedes Me e Comand Online per essere sempre connessi. I rivestimenti dei sedili possibili sono sei, di cui in pelle Un tocco di eleganza è dato dallʼAir Top, accessorio che consente di chiudere il cassone. A proposito del cassone, è capace di trasportare un carico di 1,1 tonnellate, nonostante le 4 porte, e può trainare rimorchi fino a 3,5 tonnellate!

Nella nostra prova abruzzese Mercedes non ci ha fatto mancare niente: abbiamo guadato fiumi, attraversato strade zeppe di fango, camminato su percorsi di legna e sassi e i risultati sono stati davvero sorprendenti. Il nostro modello aveva il cambio automatico a 7 rapporti, che rende tutto più agevole, ma Mercedes propone anche il classico cambio meccanico a 6 marce. In più il pick-up conta sul DynamicSelect, che permette di scegliere tra varie soluzioni di marcia, anche quella più sportiva: Comfort, Eco, Sport, Manuale e Offroad, le 5 modalità di guida settabili dal guidatore.