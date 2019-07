Da van a camper 8 luglio 2019 08:00 Mercedes Classe V, il tuttofare di lusso Nuovi motore e cambio per il grande monovolume

Sempre più limousine la Mercedes Classe V. Non avrà le sembianze classiche di unʼauto di rappresentanza, ma tutto quanto sa di comfort e lusso a bordo, per non parlare di tecnologie di guida, è presente. Anche il “Mercedes Me” per dialogare con i passeggeri. Un salotto viaggiante, non a caso prediletto dalle aziende che hanno necessità di navette.

Look che cambia e anche un nuovo motore turbodiesel 2.0 da 239 CV con cambio automatico 9G-Tronic, quello che abbiamo provato a Cortona. Come dire lo stato dellʼarte attuale in casa Mercedes quanto a gruppi moto/trasmissione. Il nuovo propulsore è una gradevole sorpresa, per fluidità di marcia, silenziosità, progressione. Lo sterzo è preciso e molto sensibile, ma certo serve un poʼ di perizia per districarsi nelle stradine anguste di Cortona. È un turbodiesel e cʼè un perché: su un veicolo di tale stazza, proiettato per macinare centinaia di migliaia di km, il gasolio resta ancora imbattibile. È un 4 cilindri 2.0 potente e super efficiente, Euro 6d e che neanche subisce il “malus”, lʼecotassa sulle emissioni prevista dalla nuova legge.

Con questo motore super efficiente, Mercedes manda in soffitta il precedente V6 3.0 turbodiesel. Ad ogni modo la nuova Classe V è disponibile anche con altri motori a gasolio, più abbordabili, con potenze di 163 e 190 CV ma sempre con il cambio automatico e lʼopzione 4x4 in alternativa alla trazione posteriore. La versatilità è dʼaltronde inscritta nel Dna del modello, disponibile in tre lunghezze (da 4.895 a 5.370 mm), due passi e un abitacolo da 6 a 8 posti. Fantastici i sedili, sulla nostra versione cʼerano quelli super confortevoli della Classe S (optional).

Il 70% dei clienti del monovolume tedesco è business, ma quel 30% appannaggio di famiglie è un dato che piace molto a Mercedes, che lo coltiva per bene e offre a richiesta i tavolinetti centrali per trasformare il retro del veicolo in un salotto, con seconda e terza fila che si guardano negli occhi per giocare a carte, fare uno snack o magari... bimbi ascoltate bene: i compiti! Proprio per soddisfare questa nicchia, il gruppo Daimler ha allestito anche varianti camper di Classe V e la versione Marco Polo ne è un significativo esempio.