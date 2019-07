Berline nate con la Stella 14 luglio 2019 07:50 Mercedes A Sedan, CLA e Classe C, le tre sorelle Viaggio in costiera amalfitana con le nuove tre volumi

Da Napoli ad Amalfi per provare la nuova Mercedes Classe A Sedan, proseguire con una CLA e ritornare con una Classe C. Ma soprattutto per indovinare chi, fra tre persone dal profilo assai diverso l’una dall’altra, avesse scelto lʼuno o lʼaltro modello. Il tutto sotto un bellʼacquazzone estivo che non soltanto stride con la retorica del “paese del sole”, ma ha aggiunto brividi alla nostra prova.

Tantʼe! Le tre berline della Stella nascono dallo stesso progetto produttivo, ma hanno caratteri differenti. La Classe C è la più classica delle tre, la Classe A Sedan è il modello più nuovo e la CLA è invece lʼinterpretazione sportiva del segmento. Il gioco per scoprire chi aveva scelto una delle tre è stato divertente per collocare i prodotti nella giusta fascia di mercato, e per rendere tangibili differenze che a un primo sguardo potrebbero apparire poco evidenti. È come in una famiglia, in cui sʼincontrano e si confrontano somiglianze e diversità fra tre sorelle, tutte belle, tutte ricche di personalità, ma con caratteri e profili diversi.

Il cliente della Classe A Sedan è giovane e dinamico, più maturo invece chi si riconosce in una CLA – auto dalla sportività marcata e a tratti aggressiva – e diverso ancora chi sceglie una Classe C, cliente più tradizionale, che risponde a un’immagine elegante e austera. L’affidabilità e la tecnologia di queste tre volumi sono quelle che caratterizzano le vetture del segmento firmate Mercedes, così come superba è la bellezza delle linee, che si alleggeriscono acquisendo una immagine aerodinamica e moderna.

In questa giornata in Costiera Mercedes, Mercedes è stata affiancata da Anas, che in concomitanza con la presentazione di Classe A Sedan, ha voluto promuovere la seconda edizione di “Amamiebasta”, dedicata alla tutela degli animali domestici. Unʼiniziativa contro il randagismo e l’abbandono degli amici a quattro zampe, che a ridosso delle vacanze estive raggiunge il suo picco. Anas invita a segnalare la presenza di animali lungo le strade e, qualora si assistesse in prima persona all’abbandono di un animale da parte di qualcuno, a comunicarne il numero di targa presso le autorità competenti.