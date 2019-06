Mercedes, la guida autonoma aiuta la sicurezza dei bambini

Quando si parla di sicurezza stradale ci si immerge in un parterre di temi da far tremare i polsi. Cʼentra lo stile di guida del conducente, le sue cattive abitudini, ma anche la tecnologia, lʼinnovazione, i materiali. Mercedes ha dimostrato di saper guardare a 360 gradi lʼargomento della sicurezza stradale , arrivando alla conclusione che la guida autonoma possa proteggere meglio i bambini a bordo di unʼauto, specialmente i più piccini.

In questo video vediamo delle applicazioni concrete dei sistemi di guida assistita sviluppati da Mercedes-Benz. Un tema che il colosso tedesco Daimler persegue dal 2001, col varo del progetto “MobileKids” che mirava a far usare in modo corretto i sistemi di ritenuta dei bambini a bordo, differenziati ovviamente per età e peso. Ad esempio il sistema Pre-Safe, un brevetto Daimler, si estende anche ai seggiolini bimbi, tensionando le cinture di sicurezza di questi nel caso di impatto imminente. Oggi lʼelettronica che controlla i sistemi di sicurezza di unʼauto aiutano chi viaggia: la frenata dʼemergenza automatica, il cambio di corsia in sicurezza, la distanza dal veicolo che sta davanti, le telecamere che ci segnalano tutto e persino la spia del nostro livello di stanchezza. Tutte funzioni che vanno nella direzione della guida autonoma, magari meno emozionante, ma sempre più sicura.