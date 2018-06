26 giugno 2018 07:45 Lexus RX L Hybrid, grandi spazi e sette posti Un crossover con trazione 4x4 elettrica E-Four

Può sembrare ingombrante (e in effetti le dimensioni sono oversize), ma la Lexus RX L Hybrid è unʼauto facile da guidare, comodissima, fluida in marcia come da abc della propulsione ibrida elettrica Toyota. Il primo Suv a 7 posti di Lexus in Europa lʼabbiamo guidato a Lucerna, in Svizzera, ed è stata unʼesperienza molto piacevole. Non si presta a una guida sportiva, ma le sue doti sono altre.

La nuova Lexus RX L Hybrid ha le prime due file molto spaziose e comode, mentre la terza con due sedili supplementari è più adatta a bambini e giovanissimi. Ha inoltre una seduta più bassa della seconda e lʼaccesso è meno facile del previsto, anche se i progettisti Lexus hanno predisposto lo slittamento in avanti della seconda fila fino a 150 mm, ha una configurazione 40/20/40 e una funzione per reclinarli “one touch”. Rispetto alla RX 5 posti è più lunga di soli 11 cm, ma questo le consente di sfiorare i 5 metri di lunghezza. Il bagagliaio è capiente se si rinuncia alla terza fila, un poʼ alto però e quindi non comodissimo da caricare.

Un Suv premium come ti aspetti sempre da una Lexus è equipaggiato con la miglior tecnologia di assistenza alla guida ‒ il pacchetto Safety System+ è di serie ‒ e gli hanno assicurato le 5 stelle EuroNcap. Include il sistema Pre-Crash che predispone la protezione dellʼauto in caso dʼincidente e il Dynamic Radar Cruise Control per adattare la velocità di crociera alle distanze di sicurezza corretta. Per una lunga vacanza, per viaggiare senza pensieri e in assoluto relax è il veicolo ideale, con assetto da Suv ma dotazioni da MPV. Da notare che gli airbag a tendina coprono anche la terza fila di sedili e il sistema di climatizzazione a tre zone prevede bocchette dedicate per la terza fila.

Ibrida come ogni Lexus venduta in Europa, la nuova RX L adotta il sistema “Self Charging Hybrid” e la trazione integrale elettrica E-Four. La prima consiste nellʼabbinamento tra il V6 benzina 3.5 a iniezione diretta e 262 CV di potenza a un’unità elettrica, che insieme sviluppano una potenza totale pari a 313 CV. I consumi non ci sono sembrati parchi, però, il Suv è un colosso, e per la miglior resa occorre imparare una guida armonica del veicolo. La trazione integrale E-Four conta sul motore elettrico ausiliario che fornisce la trazione alle ruote posteriori. In fase di frenata, il motore posteriore agisce come fosse un generatore, aumentando il recupero dell’energia cinetica.

In Italia la Lexus RX L Hybrid 7 posti è già disponibile, al prezzo di 74.150 Euro per la versione Executive e di 81.150 Euro per la Luxury. Questʼultima monta di serie sospensioni adattative variabili. Per il comfort ha un eccellente impianto audio Mark Levinson con 15 altoparlanti, ma anche la versione Executive non se la passa male col suo sistema Pioneer con 12 altoparlanti. Da sempre RX è il modello più venduto di Lexus in Europa, con questa variante a 7 posti lʼobiettivo è raggiungere le 100 mila unità annue.