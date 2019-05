Il Suv sportivo di famiglia 20 maggio 2019 07:45 Initiale Paris, la firma premium di Renault Koleos Trazione 4x4 e cambio a variazione continua

La gamma Initiale Paris veste lʼalto di gamma Renault. Un livello che la Casa francese propone sui modelli Talisman, Espace e Koleos, ovvero lʼintero segmento D. A disposizione anche le nuove motorizzazioni Euro 6.2 da 225 CV a benzina e varie unità a gasolio. Siamo andati a Parigi a conoscere la gamma e provare Koleos Initiale Paris motorizzato col dCi 175 CV turbodiesel, con cambio a variazione continua.

Renault Koleos Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il segmento D in Italia pesa attualmente per il 6,3% del mercato (siamo intorno alle 140.000 unità) e oltre il 50% è regno di Suv e Crossover. Renault copre lʼintera fascia di mercato con 4 carrozzerie: Talisman berlina e wagon, Espace e il Suv Koleos. Modelli che la clientela sceglie per lo più in configurazione premium, cioè full optional, e il livello Initiale Paris è quindi il più importante. Significa tante piccole cose: lʼantenna a pinna di squalo, la firma luminosa a LED dei fari, una particolare cura dei dettagli, con rifiniture impunturate. Dentro l’infotainment del sistema R-Link2, che replica le funzioni e le app dello smartphone sullo schermo da 8,7 pollici, compresa Waze. E ancora il sistema audio Bose Surround System, con 13 altoparlanti e ricezione delle radio digitali DAB.

Senza limitazioni anche la dotazione di scurezza. Il nostro Koleos dispone di Cruise Control adattivo, del rilevatore di stanchezza e della frenata di emergenza con funzione di riconoscimento pedone. Ma Koleos resta pur sempre un Suv e con spiccate capacità fuoristradistiche, lo si percepisce già dalla bella luce da terra di 21 cm, cui aggiunge il sistema di trazione integrale che incorpora il controllo della velocità in discesa e lʼassistenza per le partenze in salita. Non solo, ma è possibile settare la trazione su 3 modalità: anteriore, automatica (distribuisce la coppia, alla bisogna, tra i due assi) e blocco tra i due assi al 50 percento.

Il motore diesel del nostro Suv appartiene alla nuova famiglia dCi, tutti caratterizzati dall’utilizzo di tecnologia anti inquinamento SCR, che abbatte drasticamente i NOx (ossidi di azoto), utilizzando lʼadditivo AdBlue (si mette ogni 7.000 km). Grazie al nuovo sistema di raffreddamento, definibile ad “aria compressa”, queste unità sono parecchio pepate: 175 cavalli che esprime con vivacità, soprattutto nel misto veloce. Abbiamo provato a “giocare” con le modalità di marcia, cambiandole spesso, ma Koleos non va mai in difficoltà. Certo il percorso alle porte della capitale francese non era di quelli estremi (più una passeggiata nellʼIle de France), ma quanto basta a far capire come un Suv per il comfort delle famiglie possa non trascurare lʼaspetto sportivo.