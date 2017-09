4 settembre 2017 08:15 Koleos, il Suv che mancava in casa Renault Spazioso e confortevole, a suo agio ovunque

Per un costruttore che fa dellʼabitabilità il suo punto dʼonore, lʼassenza di un grande Suv era un gap. Quando si parla di Renault come innovatore, il pensiero corre a Espace, ma non solo: auto come Grand Scenic, la Laguna ieri e oggi la Talisman dimostrano tutta lʼattenzione per le famiglie che hanno bisogno di spazi a bordo e comfort.

Nel segmento D, però, mancava il Suv ed era un peccato, anche perché il piccolo Captur ha aiutato la Casa francese a conquistare nuovi clienti, e così quel gap si colma adesso col nuovo Koleos. Grande, spazioso e confortevole.Sgombriamo subito il campo da un equivoco: col vecchio Koleos questo Suv non ha nulla da spartire. Se prima il partner erano i coreani di Samsung Auto (che fanno parte del gruppo Renault), adesso è Nissan e dallʼX-Trail arrivano molte ricercatezze tecniche, dal sistema di trazione 4x4 alle trasmissioni automatiche a variazione continua. La motorizzazione della nostra prova è la 2.0 dCi turbodiesel da 175 CV, abbinato al cambio X-Tronic e alla trazione 4x4 All Mode, di tipo intelligente perché in condizioni normali lascia il 50% di coppia a ciascuno degli assi.

Non un fulmine di guerra, ma la più solida per affrontare lʼagguerrita concorrenza, mentre la “piccola” soluzione del 1.6 dCi 130 CV e trazione anteriore ci sembra di basso profilo per la categoria. Il look di Renault Koleos è imponente ma non ostentato. Lʼappartenenza al brand francese è evidente subito dal frontale e dal particolare design della calandra, con le luci a Led a incastonare la griglia. Le barre sul tetto sono standard e i cerchi in lega della versione Initiale Paris da 19 pollici (da 17 sulle altre). Le dimensioni non sono faraoniche: 4,673 metri di lunghezza, ma il passo di oltre 2,7 metri è già un segnale degli spazi a disposizione per i 5 passeggeri a bordo.

Su strada Koleos si rivela un tipo tranquillo, robusto e incute la giusta dose di protezione a chi guida. La ripresa non è niente male ‒ 380 Nm di coppia ‒ e ha un buon tiro ai bassi regimi, dove si rivela anche molto efficiente per i consumi di gasolio. Il piglio sportivo non gli si addice, ma volendo sa andare in fuoristrada con disinvoltura, anche per la buona luce da terra del veicolo. Le sospensioni sono morbide e il comfort di marcia sempre ottimale, non mancando di Hill Assist e frenata controllata in discesa.