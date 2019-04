Ford Focus Active, aderenza sempre al top

Trenta millimetri più alta da terra , modalità di guida per fondi a scarsa aderenza e la possibilità di un cambio automatico a 8 rapporti. Ford lancia la Focus Active , la variante più offroad della gamma Focus e proposta sia in carrozzeria 5 porte che station wagon . Tre le motorizzazioni, due diesel da 120 e 150 CV e un benzina da 125 CV, tutte e tre turbo.

Tgcom24 ha provato a Gargnano, sulla sponda bresciana del Garda, il 120 CV diesel con il cambio automatico, sia sulla 5 porte che sulla SW. Il livello Active rappresenta ormai un marchio di fabbrica nella gamma Ford , già presente su Fiesta e Ka+. Ma è su Focus che assume un significato particolare, perché riesce a trasformare lʼauto in un piccolo crossover pur senza avere le sembianze del Suv. Comporta però modifiche estetiche e tecniche rispetto alla Focus normale: la griglia frontale è nera, il tetto a contrasto nero con le barre porta-tutto, i cerchi da 17 pollici specifici e il doppio scarico posteriore denotano un look sportivo.

Su strada sia la 5 porte che la wagon non fanno assolutamente sentire la maggiore altezza. Certo cʼè differenza con la versione ST Line, ma è voluta apposta da Ford: tanto più attaccata al suolo è questa, tanto la marcia della Active è fluida e rassicurante. Il 120 CV diesel, nonostante sia il motore meno potente in gamma, va davvero alla grande e sul percorso misto che costeggia il lago riprende bene da qualsiasi velocità. In più, ha fatto quasi 25 chilometri con un litro! Molto intriganti le due modalità di marcia Active e Trail (sulle 5 in totale): la prima interviene su ESP e controllo di trazione, per garantire massimo grip su strade bagnate e fango; Trail controlla anche l’ABS e aiuta su superfici più morbide come sabbia o neve.