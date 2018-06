25 giugno 2018 10:05 Dacia Duster, il “Prestige” è 4x4 Diesel Provata la versione top di gamma del nuovo modello

Il campione del “value for money” è tornato. Dacia Duster è inossidabile, una storia di successo industriale che è stata raccontata in tutte le salse, e che ora col Modello 2018 migliora ancora quellʼimbattibile rapporto qualità/prezzo che è alla base del suo apprezzamento. Tgcom24 lʼha provato tra Napoli e la campagna vesuviana nella versione top di gamma diesel Prestige 4x4.

Nuovo Duster è unʼauto completa, con un ottimo motore a gasolio dai bassi consumi e lontano dalle critiche che in questi ultimi tempi si stanno muovendo attorno al diesel. Un Suv che grazie alla trazione integrale (ma ci sono a listino anche le versioni 4x2) si rivela brillante in salita, che sa spingere il giusto, forte nel fuoristrada e sereno in autostrada, pur non avendo doti da scattista. Anzi, il 1.5 dCi 110 CV è piuttosto lento (quasi 13 secondi sullo 0-100), ma non è certo questo lʼaspetto che il guidatore del best-seller Dacia coltiva di più. A migliorare lʼimpressione di una guida facile e vivace ci pensa poi lo sterzo, anzi il nuovo e più diretto servosterzo che assiste al meglio le condizioni di marcia più toste. È facile e maneggevole anche nello stretto.

Le dimensioni restano le stesse del modello precedente, con 4,34 metri di lunghezza, ma quel che aumenta considerevolmente è il comfort degli interni. I sedili sono molto più comodi di prima, hanno la regolazione lombare (la versione Prestige) e il posto guida beneficia del volante regolabile in profondità. La seduta inoltre è più alta e dona una sensazione di maggior controllo, dunque di più sicurezza, ma a questa contribuisce anche la telecamere a 360 gradi che caratterizza la nostra versione Prestige, perfetta nei parcheggi e nelle manovre difficili. In queste, in effetti, i grandi passaruota hanno sì personalità ma si rivelano talvolta ingombranti e bisogna farci lʼocchio. Un poʼ duro il cambio rispetto alle aspettative.