Porte aperte per scoprire il nuovo Dacia Duster

Arriva sul mercato italiano la nuova Dacia Duster . Per il Suv più venduto in Italia nel 2017 (primo per vendite ai privati), completamente rinnovato, le concessionarie Dacia hanno organizzato il porte aperte il prossimo weekend e lo ripeteranno nellʼultimo fine settimana di gennaio. Quattro gli allestimenti e prezzi che non cambiano, si parte infatti ancora da 11.900 euro .

Stesso prezzo, ma con tanti contenuti in più e un look che rafforza lʼimmagine del Suv. Tgcom24 lʼha provato di recente, scoprendone le novità in fatto di tecnologie e confermandone i punti di forza, che hanno valso a Duster 135.000 clienti soltanto in Italia. I 4 nuovi livelli si chiamano Access, Essential (sostituisce la Ambiance), Comfort (prende il posto di Laureate) e al top di gamma l’esclusiva versione Prestige. Fin dal primo livello Access sono di serie lʼESP con Hill Start Assist, le luci diurne a LED, gli airbag laterali a tendina e il limitatore di velocità. Il paraurti è ora in tinta con la carrozzeria e nella gamma colori entrano due nuove tonalità Arancio e Beige.