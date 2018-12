3 dicembre 2018 10:20 Dacia Duster, il Gpl per rafforzarne la leadership Tolte le flotte, è il Suv più venduto in Italia

Il Gruppo Renault sta vivendo giorni delicati, in gioco ci sono gli equilibri interni allʼAlleanza con Nissan e Mitsubishi. Il numero uno Carlos Ghosn è in carcere in Giappone, accusato di reati finanziari, ma in Francia è stato riconfermato amministratore delegato di Renault, anche se di fatto i poteri sono stati trasferiti a Thierry Bollorè. Eppure lʼAlleanza chiuderà il 2018 al primo posto mondiale per vendite davanti a Toyota e Volkswagen.

Il Suv nato per eccellere Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Parte del merito si deve alle strategie mirate, che distinguono mercato per mercato in base alle caratteristiche di questo. È il caso dellʼItalia, ancora allergica alle auto elettriche ma forte in quello del gpl, e così ha scelto questo carburante economico su due modelli di grande presa: il Suv Dacia Duster e la city car Twingo. Tgcom24 vi propone questa settimana le prove di Duster Gpl fatta a Napoli e di Twingo Turbo Gpl a Roma. Iniziamo dal nuovo Duster, che oltre a essere il modello leader del brand Dacia, è anche il Suv più venduto in Italia ai privati, e con lʼarrivo della versione a gpl rafforzerà questo primato.

La nuova motorizzazione ibrida rispetta la normativa Euro 6DTemp sulle emissioni e così è esente da qualsiasi divieto alla circolazione nelle ztl e nei centri storici. Il serbatoio per il gpl ha una capienza di 33,6 litri, con i quali è possibile percorrere quasi 450 km. Aggiungendo quello della benzina (50 litri), si arriva a 1.269 km! In pratica da Napoli, con i due pieni di benzina e gas, potremmo raggiungere ogni località dʼItalia senza doverci fermare al distributore! E su strada è tranquillo e moderato, non ha gran vivacità, in particolare ai bassi regimi, ma perciò è il classico Suv perfettamente cittadino.

Nel look, nuovo Duster si presenta con un carattere deciso e robusto. Sono però gli interni a essere completamente rinnovati, più confortevoli ed ergonomici e con tanta tecnologia user friendly in più. Il volante regolabile in altezza e profondità e si abbina al sedile guida con regolazione lombare. E poi entra in gioco la connettività, che diventa un elemento centrale e colma il gap con i vecchi Duster. Ora cʼè lo schermo Media Nav integrato nella consolle centrale e orientato verso il conducente. Veicolo funzionale per eccellenza, ha un bagagliaio da 478 litri e con i sedili posteriori ripiegati sono più di 1.600.