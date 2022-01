Progetto “Beyond100”, lʼaccelerazione elettrica secondo Bentley

Bentley è il simbolo del lusso senza se e senza ma, guarda però avanti e non si culla nel suo blasone. Ha svelato ieri il suo piano “ Five-in-Five ”, con il quale s’impegna a lanciare un nuovo modello elettrico ogni anno, dal 2025 al 2029 . Lʼobiettivo è di qualificarsi come “produttore di riferimento nella mobilità sostenibile di lusso”.

Un progettino costoso, visto che saranno stanziati 2,5 miliardi di sterline nellʼarco di 10 anni. “Questo progetto rappresenta un importante traguardo nei 102 anni di storia della Bentley, un momento molto importante per la nostra famiglia, per i nostri fornitori e partner, nonché per lʼindustria automobilistica e la produzione britannica nel suo insieme”. Così Adrian Hallmark, chairman e CEO di Bentley Motors, ha commentato la presentazione del piano “Beyond100”. La prima vettura elettrica uscirà infatti dalla storica sede centrale di Crewe, in Inghilterra, dove sarà anche progettata e sviluppata.

Un annuncio importantissimo per il team di Crewe, dove lavorano 4.000 addetti, ma anche per la regione e tutto il Regno Unito. L’investimento comporterà ovviamente una radicale trasformazione del sito, in chiave totalmente digitalizzata e a impatto zero. La strategia Beyond100 consentirà di ridurre lʼimpronta di carbonio di tutti i prodotti Bentley, fino a eliminare definitivamente e totalmente le emissioni, entro il 2030. Sarà inoltre incrementata la quantità dei pannelli solari, fino 40.000 unità, entro i prossimi due anni.

Bentley sta anche saggiando altre vie, come l’utilizzo di biocarburanti. Quanto al lancio di nuovi modelli, entro l’anno dovrebbe arrivare la Flying Spur Hybrid, poi sarà la volta di altri cinque prodotti, che andranno ad affiancare l’attuale Bentayga Hybrid. In Bentley stimano di chiudere il 2022 con oltre il 20% dell’immatricolato, in chiave ibrida.