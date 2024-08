Previsioni del traffico 24-25 agosto 2024

Con l’inizio della fine delle vacanze torniamo a parlare soprattutto del contro-esodo, ovvero del rientro dei vacanzieri verso le città. Da questo punto di vista il traffico risulterà già intenso dal pomeriggio di venerdì 23 agosto, figurando come antipasto di un weekend complicato, fino anche alla mattina di lunedì 26 agosto. Sabato 24 agosto si parte subito con una previsione da bollino rosso la mattina verso le grandi città, mentre sarà giallo per chi si muoverà in direzione delle località turistiche. Il traffico rimarrà comunque critico anche nel pomeriggio per il rientro in città, mentre risulterà regolare in direzione del mare e della montagna. Alla sera le condizioni del traffico migliorano per tutti: sarà giallo il bollino per il traffico di rientro, sarà invece verde per chi guida verso le meritate vacanze. Lieve miglioramento in serata per il traffico da rientro col bollino giallo, mentre resta verde per chi raggiunge le località delle vacanze. Domenica 25 agosto sia al mattino che al pomeriggio, ci sarà bollino rosso per il contro-esodo, in miglioramento alla sera (bollino giallo). Chi invece parte per le ferie la mattina avrà condizioni da bollino giallo e al pomeriggio e alla sera da bollino verde. Per evitare ulteriori peggioramenti del traffico ci sarà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni: