Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch: una vettura unica

Il perchè di un programma di personalizzazione La personalizzazione viene intesa, in ogni contesto, come una particolare forma di lusso contemporaneo ed è per questo che Porsche ha da subito riservato alla nuova generazione di Panamera un'ampia gamma di colori, rivestimenti, elementi decorativi e dettagli caratterizzanti. Non è tutto, perchè ai clienti che hanno esigenze di personalizzazione ancora più elevate ed esclusive, Porsche ha ideato il programma Sonderwunsch, che comprende la consulenza, lo studio e la realizzazione da parte di esperti di richieste specifiche, relative a colori e materiali e persino la produzione di esemplari unici personalizzati. Così, il costruttore tedesco ha pensato bene di sfruttare la ghiotta occasione della presentazione al pubblico della nuova Panamera per mostrare le infinite opzioni del programma Sonderwunsch, tradotte in questo esemplare unico.

Una cura speciale Porsche Exclusive Manufaktur ha così realizzato la Panamera Turbo Sonderwunsch, riconoscibile per una finitura bicolore che ruota attorno alla tonalità Leblon Violet Metallic. Si tratta di una particolare sfumatura di viola, che contiene anche una punta di castano: grazie a un'elaborata tecnica di realizzazione, i reparti Porsche Style ed Exclusive Manufaktur hanno fatto in modo che questo colore intenso sfumasse in un nero uniforme nel terzo inferiore dell'auto. I battitacco e i profili dello spoiler anteriore e posteriore sono di colore nero, ma il tema cromatico è ripreso anche dai proiettori, dalle luci posteriori e nei finestrini oscurati, mentre i terminali di scarico sono in Bronzite. La mano di vernice trasparente della Panamera Turbo Sonderwunsch contiene scaglie vaporizzate con vero oro che le regalano un look particolare capace di trasmettere un sorprendente effetto di profondità. La carrozzeria presenta inoltre gessature nel nuovo colore Avium Metallic con logo Sonderwunsch integrato e anche la superficie dei cerchi monodado da 21" e le cornici dei finestrini laterali sono rifinite in Avium Metallic.