Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, ennesima potenza

La versione super prestazionale Turbo S E-Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, anche per merito del pacchetto Sport Chrono montato di serie. Ma non è soltanto una questione di grinta e dinamicità, perché allʼoccorrenza questa berlinona di 5 metri, come pure la Sport Turismo altrettanto gigantesca, può marciare in modalità 100% elettrica, cioè a emissioni zero, per una sessantina di chilometri. Il motore di questo modello è il V8 biturbo benzina 4.0, che da solo eroga 571 CV, ma al suo fianco Porsche ha messo un propulsore elettrico da 100 kW (136 CV), alimentato da una nuova batteria da 17,9 kWh. La super Panamera tocca la velocità massima di 315 km orari.

Lanciata la scorsa estate, la nuova generazione dellʼammiraglia Porsche è stata rivista in molti particolari estetici: griglia frontale, prese dʼaria laterali maggiorate, nuovi cerchi fino a 21 pollici e la fascia luminosa sulla coda che ora scorre senza soluzione di continuità. La gamma ibrida plug-in comprende inoltre le versioni E-Hybrid, la meno potente, con lʼunità elettrica che lavora in sinergia con un V6 biturbo 2.9 e insieme sviluppano 462 CV, e 4S E-Hybrid con potenza complessiva pari a 560 CV. Tre Panamera ibride ricaricabili e tre modelli: la berlina 4 porte che conosciamo, la Executive con passo allungato (per alcuni mercati) e la wagon Sport Turismo.

Difficile trovare unʼammiraglia con così tante opzioni per la clientela, segno che Porsche non lesina sforzi quanto a versatilità. Tutte le Panamera plug-in adottano il cambio a doppia frizione e 8 rapporti, però la versione Turbo S E-Hybrid è lʼunica con lʼasse posteriore sterzante e lʼimpianto freni in carboceramica. Debuttano in gamma due nuovi colori metallizzati per la carrozzeria: Rosso Cherry e Marrone Truffle. A bordo lʼinfotainment conta su nuove funzioni e servizi digitali, tipo il comando vocale online. In Italia i prezzi partono da 117.000 euro per la Panamera E-Hybrid e raggiungono i 196.144 euro con la Turbo S E-Hybrid.

Nello speciale motori anche la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid