Porsche Cayenne: ecco la "S", la terza variante E-Hybrid

La Cayenne S E-Hybrid fuori e dentro

La S E-Hybrid si riconosce dai cerchi Cayenne S da 20" e dall’impianto di scarico a doppio terminale in acciaio inox spazzolato. Nella versione SUV, la Cayenne S E-Hybrid dispone del pacchetto esterno Silver, mentre la versione Coupé propone il pacchetto esterno Black. Durante la guida notturna, la sicurezza e il comfort sono assicurati dai proiettori a LED Matrix di serie, mentre i nuovi fari a LED HD-Matrix sono disponibili come optional. Nella dotazione di serie ci sono poi i sedili a otto vie, il pacchetto Sport Chrono con selettore di modalità per scegliere il programma di guida, i pedali in acciaio inox e il pacchetto interno Diamar in tinta Silvershade. La nuova S E-Hybrid dispone anche di funzioni aggiuntive nell'app My Porsche, incluse le nuove funzioni di Apple CarPlay®, mentre come optional viene offerta la possibilità di installare un nuovo schermo per il passeggero con funzioni video a bordo e di scegliere il nuovo impianto per la qualità dell'aria, progettato per filtrare le particelle e le sostanze pericolose.