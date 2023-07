Porsche 911: resisterà all'elettrificazione

Pensate un po’, diventerà una tradizione, per la 911, continuare a essere mossa da motori endotermici così come accade dal lontano 1963. Ecco le indiscrezioni che arrivano proprio da Porsche.

L’indiscrezione Come ogni brand sul mercato, anche la Porsche ha iniziato da tempo il lavoro di conversione all’elettrico della gamma in listino. Gli annunci fatti dalla casa tedesca spiegano meglio l’impegno preso: l’obiettivo è quello di raggiungere la quota dell’80% di vendite di veicoli elettrici entro il 2030. C’è però uno spiraglio che in futuro consentirà alla Porsche di costruire ancora delle vetture con motore endotermico. Ci sono infatti gli e-fuel, graditi dalla Comunità Europea e anche da chi vede ancora con scetticismo la strada verso la completa elettrificazione. Arriviamo all’indiscrezione: secondo quanto dichiarato da Karl Dums (Porsche) alla Reuters, la 911 sarà l’unico modello in gamma che in futuro conserverà il motore a combustione.

Ufficio stampa Porsche

La conferma La Porsche 911 si farà dunque spazio tra i diversi modelli BEV in listino, grazie all'utilizzo di carburanti sintetici. Tutte le altre, dalla Macan (che sarà elettrica dal prossimo anno) alle 718 Cayman e Boxster, fino anche alla Cayenne, varcheranno la soglia dell’elettrificazione. La 911 no: “la nostra strategia prevede in primo luogo il passaggio alla mobilità elettrica, ma produrremo la 911 con motore a combustione il più a lungo possibile”, ha affermato Dums che, va ricordato, in passato aveva lavorato sull'elettrificazione dei primi modelli di Stoccarda, mentre oggi viene impiegato con incarichi di responsabilità nel progetto in cui saranno protagonisti i carburanti sintetici.

Ufficio stampa Porsche