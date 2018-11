Porsche 911, lʼicona global della sportività

Il linguaggio stilistico della Porsche 911 VIII è inconfondibile, un fil rouge unisce tutte le serie di modelli che si sono susseguite in 55 anni di storia, senza mai un declino in termini di charme, prestigio e vendite. Eppure i cambi nel design ci sono sempre stati, ma si sono fatti sforzi enormi per mantenere il look dʼinsieme del modello. Ora, ad esempio, i passaruota sono molto più larghi e accolgono ruote anteriori da 20 pollici e posteriori da 21 pollici. Le carreggiate aumentano (davanti è più larga di 45 mm) e le maniglie elettriche sono a scomparsa e integrate a filo nelle portiere. E ancora le luci a LED anteriori e lo spoiler posteriore a regolazione variabile, per non parlare dellʼintera carrozzeria costruita in alluminio.