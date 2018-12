19 dicembre 2018 08:55 Porsche 911, lʼicona del design evergreen In arrivo lʼottava generazione della sportiva più amata

Se cʼè unʼicona del design evergreen, di un concetto di stile che non passa mai di moda, beh questo concetto appartiene alla Porsche 911. Nessunʼautomobile, in 55 anni di storia e 8 generazioni di prodotto, è mai stato così facilmente identificabile come la sportiva tedesca. Adesso arriva lʼottava generazione del modello e anche qui cʼè il fil rouge che unisce, sempre, il linguaggio stilistico della 911.

Eppure dal 1963 a oggi i cambiamenti nel design ci sono stati, eccome. Varie le modifiche estetiche, funzionali, di materiali, ma i designer Porsche hanno sempre compiuto sforzi enormi per mantenere il look dʼinsieme della 911, quella che la rende subito riconoscibile quando la incrociamo in strada. Per non parlare delle tecnologie, che evolvono sempre, sia quelle motoristiche che legate allʼelettronica e ai processi di digitalizzazione. Ben visibili nel loro upgrade sulle nuove Porsche 911 Carrera S a trazione posteriore e 911 Carrera 4S a trazione 4x4, esposte in anteprima allo scorso Salone di Los Angeles.

Diamo uno sguardo fugace alle nuove sports car tedesche. Ci sono le carreggiate e i passaruota più larghi e lo spoiler posteriore a regolazione variabile, in base alla velocità. Ma ci sono anche le maniglie a filo con la portiera e i gruppi ottici a LED: Allʼinterno spicca il nuovo grande display centrale da 10,9 pollici e per la sicurezza il Night Vision Assist per migliorare la visibilità notturna. Il motore della nuova Porsche 911 è il 6 cilindri in linea turbo da 450 CV, vale a dire 30 CV in più di prima, che consente unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di tre secondi e mezzo. Le nuove Porsche 911 Carrera costano da 124.000 euro la S e da 132.000 euro la 4S.