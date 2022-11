Porsche 911 Carrera T, la “touring” con lʼanima avventurosa

Porsche allarga così la famiglia 911 con questa T (sta per touring, appunto) che si colloca tra la 911 Carrera e la 911 Carrera S. Il motore è sempre il 6 cilindri boxer biturbo benzina, che sviluppa 385 CV di potenza e 450 Nm di coppia, permettendo unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 291 km orari. Sulla 911 Carrera T è possibile scegliere tra un cambio manuale a 7 marce con differenziale posteriore autobloccante oppure il PDK a doppia frizione e 8 rapporti. Lʼequipaggiamento di serie comprende il pacchetto Sport Chrono, mentre è a richiesta lʼasse posteriore sterzante.



Di grande impatto anche il look dellʼultima nata nella famiglia Porsche 911. Le dotazioni specifiche del modello T comprendono cerchi Carrera S Grigio Titanio da 20 pollici davanti e 21 dietro, con pneumatici di misura 245/35 allʼanteriore e 305/30 al posteriore. Lʼabitacolo si fa notare per lʼassenza dei sedili posteriori, mentre di serie sono il volante sportivo GT, lo scarico sportivo e i sedili sportivi Plus con regolazione elettrica a quattro vie. A richiesta invece i sedili sportivi adattivi elettrici a 18 vie e i rivestimenti in pelle.



La nuova 911 Carrera T è disponibile nelle 4 tonalità pastello Nero, Bianco, Rosso e Giallo Racing e nelle metallizzate Nero Jet, Blu Genziana e Argento GT. I colori speciali disponibili sono Gesso, Grigio Ghiaccio metallizzato, Rosso Carminio, Blu Shark e Verde Pitone, ma il cliente ha la possibilità di usufruire del programma “” che offre oltre 110 tonalità di colore per la verniciatura. Già ordinabile, la Porsche 911 Carrera T arriverà nelle concessionarie italiane a febbraio 2023 al, IVA inclusa.