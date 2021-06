Plug-in o mild hybrid, Audi Q5 Sportback è sempre un plus

Cʼè un modo per trovare la quadratura del cerchio in unʼauto elettrificata: se lʼalimentazione è innovativa, anche la carrozzeria deve esserlo. Così è più facile per un cliente “immaginarsi” il nuovo corso che sta prendendo lʼindustria dellʼauto. In Audi lʼhanno compreso bene e propongono così la “loro” quadratura del cerchio sulla inedita Q5 Sportback , che Tgcom24 ha provato nelle Langhe sia in versione plug-in hybrid (55 TFSI) che mild hybrid con motore termico diesel 2.0 TDI . E al volante, tra ricaricabile e non, la differenza non si coglie.

Il piacere di guida è invece una costante per un Suv Audi ben assettato, preciso nei tanti curvoni e tornantini che abbiamo affrontato tra Santo Stefano Belbo e Barolo. Un itinerario inebriante certo, ma solo per i luoghi e per il divertimento che assicura la nostra Q5 Sportback, sempre rapida alla spinta sullʼacceleratore, mentre per consumi e silenziosità è tutto lʼopposto: queste sono auto mansuete, affidabili, efficienti per costo dʼesercizio. Lʼibrido mild sul diesel è una scelta azzeccata per lʼagente di commercio che macina decine di chilometri lʼanno; la plug-in è invece il quid in più per chi vuole un passaggio più concreto allʼelettrificazione, sapendo che può fare più di 60 km in modalità 100% elettrica, a 135 orari di velocità massima.

La plug-in rivela unʼottima ripresa, il boost elettrico si sente quando vogliamo salire di giri, e in un breve tratto dʼautostrada che abbiamo percorso è stato evidente (la 55 TFSI sviluppa fino a 367 CV e 500 Nm di coppia!). Lʼassetto è impeccabile, morbido, confortevole, anche sul pietrisco affrontato per alcuni chilometri, su strade “volutamente” dissestate tra le province di Cuneo e Asti. È qui che si coglie il vantaggio del cambio a doppia frizione, che modula il regime di giri e asseconda le esigenze del guidatore. La trazione integrale permanente quattro è un must imprescindibile, ed è disponibile anche con il differenziale centrale autobloccante (sui modelli 4 cilindri).

Audi Q5 Sportback è disponibile con tre varianti di assetto: di serie è quello sportivo, poi cʼè quello con sospensioni elettroidrauliche e un terzo assetto prevede le sospensioni pneumatiche. Abbinabili allo sterzo a demoltiplicazione variabile, favoriscono una dinamica di marcia tanto poderosa quanto confortevole.

Estetica ‒ Il design è un altro aspetto nuovo della gamma Q5. Con la carrozzeria Sportback, Audi ripete il canovaccio della “coda” in stile coupé, già visto sulla più piccola Q3 Sportback e sullʼelettrica Q4. È più lunga di 7 cm rispetto alla Q5, sfiora i 4,7 metri e di questi 2,82 metri sono di passo. Cambia un poʼ anche il “single frame” anteriore, ora un ottagono più gentile e che include nuove prese dʼaria trapezoidali. La fiancata mostra passaruota pronunciati e cerchi che vanno da 18 a 21 pollici, mentre sul portellone spiccano i nuovi fari OLED, il cui layout di luci è personalizzabile con tre motivi diversi. Molto ampio il bagagliaio, che offre da 510 a 1.480 litri di volume di carico.

Interni ‒ Lʼabitacolo è ampio e confortevole, con un bel posto guida e una buona ergonomia dei comandi. La plancia non eccede in tasti e comandi e questa pulizia è positiva, mentre lo schermo è un poʼ old style, con display da 8 pollici orizzontale. Dietro la spaziosità è inferiore alle attese, ma è il prezzo da pagare alla carrozzeria (cʼè sempre la normale Q5 in gamma), sebbene gli schienali posteriori abbiano lʼinclinazione regolabile e sono suddivisibili nel rapporto 40/20/40. Ottimo lʼinfotainment con Audi Connect che integra Amazon Alexa e lʼapp MyAudi.

Gamma ‒ Fra le ibride alla spina ci sono due versioni da 299 e 367 CV. Per la ricarica Audi assicura lʼefficienza del servizio Audi e-tron charging service, una rete di 225 mila colonnine in 26 Paesi europei, ma lʼItalia sconta qualche ritardo. Rete di ricarica utilizzabile con unʼunica card. I prezzi delle due versioni plug-in partono da 62.750 euro, la versione 55 TFSI da noi provata costa 74.100 euro. Più accessibile la gamma mild hybrid, che ha sempre la trazione 4x4 e il cambio tiptronic S, con prezzi che partono da 54.250 euro.